Gündem

Otobüs Yangınında 36 Yolcu Kurtarıldı!

otobus-yangininda-36-yolcu-kurtarildi

YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI

Hatay’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara Kızılcahamam Yakakaya bölgesinde henüz belirlenemeyen bir neden yüzünden alev alıyor. Yangını gören şoför, aracı emniyet şeridine çekerek 36 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye ediyor.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca müdahale ediyor ve alevleri kontrol altına alıyor. Bu yangın sonucunda otobüs kullanılmaz hale geliyor. Tahliye edilen yolcular ise başka bir otobüsle yolculuklarına devam ediyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Uefa Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi

Fenerbahçe, Benfica ile golsüz berabere kalırken, Samsunspor Panathinaikos'a 2-1 kaybetti. Beşiktaş berabere, Başakşehir ise 2-1 mağlup oldu. Ülke puanı güncellendi.
Gündem

Yunan Medyasında Skandal Başlıklar Var

Yunan medya, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Samsunspor karşılaşmasının ardından tepki çeken manşetler yayımladı.

Daha Fazlası!

