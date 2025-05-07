Otobüs yolcusundan şoföre tartışma!

OLAYIN BAŞLANGICI

Bir bilinmeyen sebeple başlayan tartışmada, öfkeli bir öğrenci şoförün üzerine doğru yürüyerek “Sen kimsin lan” şeklinde bağırdı. Bu durum, olayın gerilimini artırdı.

ŞOFÖRÜN TEPKİSİ

Şoför, öğrenciyi “Terbiyesizlik yapma” diyerek uyardı ve fiziki bir müdahale yaşanmaması için gençten tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu adım, olası bir kargaşayı önlemekte etkili oldu.

YOLCULARIN GÖZLEMLERİ

Otobüs içerisindeki diğer yolcular, yaşanan tartışmayı şaşkın bir şekilde izledi. Ayrıca, öğrencinin yanındaki arkadaşları olayı cep telefonlarıyla kayda aldı. Şoförün soğukkanlı tavrı sayesinde, tartışmanın büyümesi engellendi.