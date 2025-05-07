Otobüs yolcusundan şoföre tartışma!

OLAYIN BAŞLANGICI
Bir bilinmeyen sebeple başlayan tartışmada, öfkeli bir öğrenci şoförün üzerine doğru yürüyerek “Sen kimsin lan” şeklinde bağırdı. Bu durum, olayın gerilimini artırdı.
ŞOFÖRÜN TEPKİSİ
Şoför, öğrenciyi “Terbiyesizlik yapma” diyerek uyardı ve fiziki bir müdahale yaşanmaması için gençten tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu adım, olası bir kargaşayı önlemekte etkili oldu.
YOLCULARIN GÖZLEMLERİ
Otobüs içerisindeki diğer yolcular, yaşanan tartışmayı şaşkın bir şekilde izledi. Ayrıca, öğrencinin yanındaki arkadaşları olayı cep telefonlarıyla kayda aldı. Şoförün soğukkanlı tavrı sayesinde, tartışmanın büyümesi engellendi.