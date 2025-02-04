Otobüste Korku Anı: Düşüp Yaralandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, geçtiğimiz yıl aralık ayında Ereğli ilçesinde gerçekleşti. Müftü Mahallesi Meydanbaşı mevkiinden 67 M 8509 plakalı halk otobüsüne binen Osman Talha Taşkın, kısa bir süre sonra baygınlık geçirip aracın ön konsoluna doğru yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü Tayfun Y., aracı durdurup kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla birlikte Osman Talha Taşkın düştü ve başı yere çarparak ağır yaralandı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE SONUÇLAR

Yolcular ve çevredeki insanlar, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Taşkın, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Osman Talha Taşkın’ın çekilen tomografisinde göz bölgesinde cilt altı kanama tespit edildi. Ayrıca döküntülerde ödem ve kafatasında kırık olduğu belirlendi. Taşkın’ın yaralarının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve hayati tehlike oluşturabilecek düzeyde olduğu saptandı. Hastanede 1 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

ŞİKAYET VE GELECEK SÜREÇ

Taşkın’ın babası Hüseyin Taşkın, olayın ardından polis merkezine giderek şoförden şikayetçi oldu. Doktor kontrolü devam eden Taşkın’ın başındaki hasarın iyileşip iyileşmeyeceği zamanla belli olacak.