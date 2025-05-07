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Otobüste Tartışma! Öğrenci Şoföre Bağırdı

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OLAYIN BAŞLANGICI

Henüz nedeninin bilinmediği bir sebeple ortaya çıkan sözlü gerilimde öfkeli bir öğrenci, şoförün üzerine yürüyerek “Sen kimsin lan” şeklinde bağırdı. Şoför ise, öğrenciyi “Terbiyesizlik yapma” diyerek uyarıyor ve fiziksel çatışmayı önlemek için genci yakalıyordu.

TARTIŞMANIN YAKINDAN GÖRÜNTÜLENMESİ

Otobüsteki yolcular, bu tartışmayı şaşkınlıkla izlerken öğrencinin yanında bulunan arkadaşları olaya cep telefonlarıyla anbean kayıt yapıyordu. Şoförün soğukkanlı tavrı sayesinde yaşanan gerilim daha fazla büyümeden son buldu.

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