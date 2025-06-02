Otogardaki Doluluk Yüzde 95’e Ulaştı

KURBAN BAYRAMI İÇİN GİDİŞLER BAŞLADI

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik artmaya başladı. Tatilini memleketinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen yolcular otogarda yoğunluk oluşturmaya başlıyor. Yetkililer, asıl yoğunluğun 4 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminden sonra yaşanabileceğini iletiyor. Otobüs doluluk oranları ise şimdiden yüzde 90-95 seviyesine ulaşıyor. Bilet fiyatlarının, geçen yıla oranla yüzde 30 arttığı belirtiliyor.

YOĞUNLUK DÜŞÜK SEVİYELERDE

Firma yetkilisi Hayri Başoğlu, “Geçen yılla kıyasladığımızda daha düşük yolcu kapasitesi var. Çünkü uçak ve tren sayıları aşırı fazla. Bir de okulların kapanmamış olmasından ve tatilin kısa olmasından dolayı fazla bir yoğunluk olmadı. Yaz sezonu henüz başlamadı. Arife gününden bir gün önce iyi bir yoğunluk olacak gibi duruyor. Fiyatlarımızda ise geçen yıla oranla yüzde 30 bir artış var. Doluluk ise yüzde 95’e kadar dayandı.” açıklamasında bulundu.

GELİŞMELER İLERLEYEN GÜNLERDE OLACAK

İstanbul – Tokat seferleri düzenleyen firma yetkilisi Siyami Temiz, “Bayram yoğunluğu geçmiş yıllara nazaran şu an daha ağır gidiyor. Dün itibariyle başladı ama bugün de hala yerlerimiz var. Normal devam ediyor. Kendi araçlarımızla çalışıyoruz. Ek seferler yapmıyoruz. Doluluk oranı yüzde 95 diyebiliriz. Hala satamadığımız koltuklarımız devam ediyor. Beklediğimiz yoğunluk 4 Haziran Çarşamba günü. Her zaman olduğu gibi bayramdan 2 gün önce.” şeklinde söylerken, “Bayram tatilinin 4 gün olması bizi etkiliyor.” ifadelerini ekledi.

FİYATLAR DÜŞMÜYOR, YOĞUNLUK AZALIYOR

Firma yetkilisi Necati Barut, “Geçen yıla oranla bu yıl hiç yoğunluk yok. İnsanlarımız gitmek istiyor, gidemiyorlar.” ifadesini kullanarak, bilet fiyatlarının yüksek geldiğini belirtti. Sinan Almalı da, “Ek seferimiz yok. Anca kendi seferlerimiz doluyor. Bilet fiyatları ise geçen senenin bilet fiyatlarıyla aynı.” şeklinde konuştu. Yusuf Karasu, bu bayramda yoğunluğun olmadığını ve “Bayram tatili az olduğu için yoğunluk yok.” dedi.

OKUL TATİLİNİN YETERSİZLİĞİ

Zonguldak’a giden Ayşe Can, “Bayram için Zonguldak Ereğli’ye gidiyorum. Her zaman kendi arabamızla gittiğimiz için ilk defa otobüsle yolculuk yapıyorum. Biletler biraz pahalı.” ifadelerini kullanarak, okulların kapanmamış olmasının durumu normalleştirdiğini belirtti. Yurt dışından gelen Şaban Arabacı ise, “Bana göre bilet fiyatları yüksek de değil, alçak da değil. Eskisi kadar bir yoğunluk da yok.” dedi.

ÖĞRENCİLERİN ZORLUKLARI

Üniversite öğrencisi Elif Buse Şengül, “Bayram için ailemin yanına Erzincan’a gidiyorum. Bilet fiyatlarında aşırı artış var.” diyerek, otobüs yolculuğunu tercih ettiğini belirtti. Öğrenci Sena Sabuncu ise, Kırklareli’nden İstanbul’a gelirken yoğunlukla karşılaşmadığını ve bilet satışlarında artış olduğunu söyledi.