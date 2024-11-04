Otokar Hisse He hedefi ve Zarar Açıklaması

2024 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇO AÇIKLAMASI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal verilerini 1 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Şirket, 01.01.2024 ile 30.09.2024 tarihleri arasında toplam 2.399.916.000 TL zarar bildirdi. 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde ise Otokar, 134.760.000 TL zarar açıklamıştı.

MALİ TABLOLARDAKİ DÜZENLEME İLE ZARARLAR GÖRÜLDÜ

Şirket, çeyreklik döneminde 903.654.000 TL net zarar kaydetti. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi yapan şirket, geçen yıl dokuz aylık dönemde 508.4 milyon TL net kâr bildirdiği rakamı geriye dönük olarak 134.8 milyon TL net zarara dönüştürdü. Bu durumda, geçtiğimiz dönemde açıklanan net kârın düzeltilmesi, önemli bir değişim oluşturdu.

HİSSE HEDEF FİYATLARI AÇIKLANDI

Açıklanan bilanconun ardından, beş farklı aracı kurum Otokar hissesi için hedef fiyat belirledi. Detaylar şu şekilde: