Otomobil Alırken Dikkatli Olun!

Otomobil Alım-Satımı Dikkat Gerektiriyor

otomobil alım-satımı karmaşık hale geliyor

Otomobil alım-satımı, artık çok beceri isteyen işlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Ekspertiz hizmetleri sayıca artmış olsa da, bir ekspertizin yaptığı kontrollerin başka bir ekspertiz tarafından kontrol edilmesi durumunda yeni hatalar ortaya çıkabiliyor. Uzun süredir birikimlerini kullanarak sorunsuz otomobil satın almak isteyen kişilerin mağduriyet yaşaması mümkün hale geliyor. Ekspertizlerin atladığı hatalar sonucunda yüz binlerce lira maddi zararlar doğabiliyor. Eksperler, boya, değişen parçalar, hava yastığı, motor, mekanik ve kozmetik gibi çeşitli kontrolleri gerçekleştirse de, bazı konularda kesin bilgi veremiyor.

ilan siteleriyle ilgili endişeler artıyor

İlan sitelerinden seçilen otomobillerin geçmişleri hakkında net bilgiye ulaşmak oldukça zorlaşıyor. Ticari taksi olarak kullanılmış araçlar, tamamen boyalı olmaları ve yüksek kilometreye ulaşmaları nedeniyle görünüşlerinden anlaşılabiliyor. Ancak, şirketlerde özel olarak tutulan, kimin kullandığı belirsiz ve kötü kullanılmış araçlarla birlikte, korsan taksi olarak faaliyet gösteren araçları ayırt etmek nerdeyse imkansız hale geliyor. Şirket kaynağını taşıyan otomobiller genelde ihalelerle galericilere satılıyor ve sonrasında galericiler, bu araçları yüzeysel bir temizlik ve minimum bakım ile satışa sunuyor.

korsan taksilerin tespiti zorlaşıyor

Korsan taksiler, sahipleri tarafından açıkça tanımlanmadan, övgü dolu ifadelerle ilan ediliyor. Bu araçların ekspertiz raporlarında “korsan taksi” veya “şirket çıkması” gibi ifadeler yer alamadığı için alıcılar, bu durumdan olumsuz etkilenebiliyor. Bu sebepten dolayı, otomobil alım sürecinde ekstra dikkat ve araştırma yapmak gereklidir.