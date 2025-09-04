Otomobil Alırken Dikkatli Olun!

OTOMOBİL ALIM-SATIMINDA YAŞANAN SORUNLAR

Otomobil alım-satımı geçtiğimiz dönemlerde daha da zorlaşmaya başladı. Ekspertiz sayısı artsa da, bu ekspertizlerin gerçekleştirdiği kontrollerin bir başka ekspertiz tarafından tekrar kontrol edilmesi, yeni hataların gün yüzüne çıkmasına sebep olabiliyor. Uzun yıllar boyunca biriktirilmiş tecrübeleriyle sorunsuz bir otomobil satın almak isteyen kişiler, böyle durumlar yüzünden mağdur duruma düşebiliyor. Ekspertizlerin gözden kaçırdığı hatalar, yüz binlerce lira maddi kayıplara yol açabiliyor. Boya, değişen parçalar, hava yastığı, motor-mekanik ve kozmetik kontrollerini sağlayan eksperler, bazen kesin bilgi veremeyebiliyor.

İLANLARDAN EDİNİLEN BİLGİLER YETERSİZ

İlan sitelerinden seçilen araçların geçmişleri hakkında bilgi edinmek oldukça güç hale geliyor. Ticari taksi olarak kullanılmış otomobiller, boyalı olmaları ve yüksek kilometreleri sayesinde belli bir görünüm sergilese de, şirketlerde özel olarak tutulan ve doğru şekilde kullanılmamış araçlarla korsan taksi olarak faaliyet gösteren araçları ayırt etmek neredeyse imkansız oluyor. Şirketlere ait otomobiller, açık artırmayla galericilere satılıyor ve sonrasında galericiler, bu araçları detaylı bir şekilde temizleyip, asgari bakım yaparak satışa sunuyor.

KORSAN TAKSİLERİN GÖRÜNÜMÜ

Korsan taksiler, sahipleri tarafından üzerlerinde herhangi bir ibare bulundurulmaksızın övgü dolu ifadelerle ilana konuluyor. Bu araçlarla ilgili ekspertizler, “korsan taksi çıkması” ya da “şirket çıkması” gibi terimleri kullanamadıkları için alıcılar, bu durumların farkına varamadan mağduriyet yaşayabiliyor.