Otomobil Alışveriş Merkezine Düşerek İş Yerine Girdi

Otomobil Kazası Bahçeye Uçtu
Sultan K. yönetimindeki 34 NZY 056 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda, yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları kırarak bahçeye düştü. Ardından alışveriş merkezinin camlarını kırarak bir iş yerine girdi.
HAFİF YARALI KAFE ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza esnasında hafif yaralanan kafe çalışanı, durumu itibariyle Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
ŞOKTAN KURTULAMADI
Yara almadan kazayı atlatan kadın sürücünün ise olay sonrası uzun süre şokunu atlatamadığı gözlemlendi.