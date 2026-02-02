Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES’in Yenilikçi Faydaları

Çalışanların emeklilik dönemlerinde ikinci bir gelir elde etmelerini sağlayan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışan, işveren ve devlet desteğine dayanan bir fon temelli tasarruf modelidir. Öne çıkan detaylara göre, TES çalışanların maaş kesintileriyle ek bir emeklilik geliri elde etmelerini sağlar. Uzun vadeli birikimleri destekleyerek tasarruf edilebilirliği artıran sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre edilerek emeklilik sistemini güçlendiriyor.

TES NASIL ÇALIŞIYOR?

TES’in işlevi, çalışanın brüt maaşından belirli bir yüzdelik kesinti yapılarak elde edilen tutarın otomatik olarak TES fonuna aktarılmasına dayanmaktadır. İşveren, çalışan katkısına ek olarak aynı oranda bir katkı sağlıyor. Devlet, katılımcılara vergi avantajları ve ek katkı imkanı sunarak sistemin cazibesini artırıyor. Biriken fonlar, profesyonel fon yöneticileri tarafından çeşitlendirilmiş yatırım alanlarında değerlendiriliyor ve zamanla büyümeleri sağlanıyor. Katılımcılar, emeklilik dönemine girdiklerinde bu birikimlerini toplu veya taksitler halinde alarak ek gelir elde etme fırsatına sahip oluyor.

TES’E KİMLER KATILABİLİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Türkiye’deki geniş bir iş gücünü kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem, hem özel sektör hem de kamu çalışanlarına hitap eden bir yapı sunuyor ve işveren katkılarını içeriyor. Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları da TES’e katılım sağlayabiliyor.