Mersin’de Yaya Geçidinde Feci Kaza: 3 Ölü

MERSİN’DE KAZA: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir cipin çarptığı yaya grubundan 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Melis K. tarafından kullanılan cip, D-400 kara yolu üzerindeki Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden geçmeye çalışan kişilere çarptı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan Zehra Serdil Atak (18) ve Büşra Güney’in (15) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca, yaralanan Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, tedavi altına alınan yaralılardan Kübra Güney, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın sürücüsü gözaltına alındı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ KAZA YERİNE GİTTİ

Kazanın ardından Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz kaza yerine giderek ekiplerden bilgi aldı. Vali Toros, kaza saatinin 20.45 suları olduğunu belirterek, “Tarsus istikametinden Mersin istikametine gelen bir tırı sollamaya çalışan aracın, vatandaşlarımıza çarpması sonucu bu kaza meydana geldi. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altında, onlara da acil şifalar diliyorum,” dedi.

