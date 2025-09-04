Otomobil Satın Alırken Dikkat Edin!

OTOMOBİL SATIN ALMADA KONTROL SORUNLARI

Otomobil alım-satımı, dikkat ve bilgi gerektiren bir süreç haline gelmiş durumda. Ekspertiz sayısı artsa da, yapılan kontroller başka bir ekspertiz tarafından kontrol ettirildiğinde yeni hatalar ortaya çıkabiliyor. Uzun yıllar süren birikimlerle sorunsuz araç almak isteyenler, bu durumlardan mağdur olabiliyor. Ekspertizlerin atladığı hatalar sonucunda yüzbinlerce liralık maddi kayıplar meydana geliyor. Boya, hava yastığı, motor-mekanik ve kozmetik gibi önemli kontrolleri gerçekleştiren eksperler, bazı konular hakkında kesin bilgi veremiyor.

İLAN SİTELERİNDEKİ OTOBİLLERİN GEÇMİŞİ

İlan sitelerinden seçilen otomobillerin geçmişine dair bilgi sahibi olmak oldukça zorlaşıyor. Ticari taksi geçmişi olan araçlar tamamen boyalı ve yüksek kilometrelere ulaşmış olsalar da, şirketler tarafından özel olarak kullanılan, şoförü belli olmayan ve kötü bir şekilde kullanılan araçlarla, korsan taksi şeklinde faaliyet gösteren araçları ayırt etmek neredeyse imkansız hale geliyor. Şirket kaynaklı araçlar, ihale ile galerilere satılıyor ve bu süreçte galericiler de detaylı temizlik ve minimum bakım ile araçları satışa sunuyor.

KORSAN TAKSİLERİN GİZLENMESİ

Korsan taksiler ise sahipleri tarafından, bu durum belirtilmeden, övgü dolu ifadelerle ilana konuluyor. Bu araçlarla ilgili olarak ekspertizler, “korsan taksi çıkması” ya da “şirket çıkması” gibi kavramlar kullanamadığı için alıcılar büyük sorunlarla karşılaşabiliyor.