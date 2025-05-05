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Otomobil Satışları Yüzde 27 Düştü

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OTOMOBİL SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatları durdurduğu Rus otomobil sektörüyle ilgili bazı bilgiler paylaşıldı. Açıklama, yeni otomobil satışlarının yılın ilk dört ayında, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 404 bine düştüğünü belirtiyor. Ayrıca, nisanda yeni ithal otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 gerilediği vurgulandı.

BATILI ŞİRKETLERİN ÇEKİLMESİ

Rusya’da, Şubat 2022’ye kadar pazar lideri olan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna’daki savaşın başlamasıyla birlikte ülkeden çekilme kararı almıştı. Bu durum, Rusya’da otomobil satışlarının neredeyse durma noktasına gelmesine neden oldu. Ancak son zamanlarda özellikle Çinli otomobil şirketlerinin ülkeye ihracatlarını artırması ve yerli üreticilerin üretim kapasitesini yükseltmesiyle birlikte sektör, toparlanma sürecine girmiş durumda.

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