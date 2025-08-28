Otomobil uçuruma düştü, aile yok

KAZA VE KURBANLAR

ABD’den tatil için Giresun’a dönen bir ailenin aracı, yayladan dönüş yolu sırasında kontrolden çıkıp uçuruma düştü. Kazada Mustafa Bayram, eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 civarında Giresun’un Yağlıdere ilçesindeki Geyikçi Yaylası’nda yaşandı.

NEDEN VE KAZA ANINI

Yaylaya dönen Mustafa Bayram’ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, iddialara göre yoğun sis nedeniyle virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine, kaza bölgesine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Takla atarak yuvarlanan araca ulaşan ekipler, sürücü ve aile üyelerinin durumu hakkında bilgi aldı.

Yapılan incelemede, Mustafa Bayram, eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram’ın yaşamını yitirdiği, Murat Bayram’ın ise yaralandığı belirlendi. Yaralıya ilk müdahele sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve daha sonra Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bayram ailesinin kısa bir süre önce tatil amacıyla memleketleri Giresun’a geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturmasını sürdürüyor.