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Otomobilde Heykel Bulundu, Üç Gözaltı!

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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu ifade edilen bir kadın heykeli buldu ve üç kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağı ihbarını aldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, Manisa’dan hareket eden otomobil, Edirne kent girişinde durduruldu.

HEYKELİN ÖNEMİ

Araçta yapılan detaylı incelemede bagajda çarşafa sarılmış şekilde bulunan yaklaşık bir metre boyundaki mermer kadın heykeli ele geçirildi. Üç zanlı gözaltına alındı ve ele geçirilen heykel, müze yetkililerine teslim edildi. Müze yetkililerinin yaptığı açıklamada, başsız heykelin 19’uncu yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden biri olduğu vurgulandı.

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