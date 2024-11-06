Otomobile Gece Kurşun Sıkan Kişiler

OLAYIN GEÇMİŞİ
Gece saatlerinde Kıbrıscık ilçesinde yer alan Taşlık köyünde bir olay meydana geldi. A.K.’ye ait olan park halindeki 14 AK 561 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla ateş altına alındı.
Otomobilin Sahibi Durumu Bildiriyor
Otomobilin sahibi, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, otomobil üzerinde yaptığı incelemede 13 adet mermi izi saptadı.
Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Başlıyor
Kurşunlama olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.