Otomobile Gece Kurşun Sıkan Kişiler

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gece saatlerinde Kıbrıscık ilçesinde yer alan Taşlık köyünde bir olay meydana geldi. A.K.’ye ait olan park halindeki 14 AK 561 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla ateş altına alındı.

Otomobilin Sahibi Durumu Bildiriyor

Otomobilin sahibi, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, otomobil üzerinde yaptığı incelemede 13 adet mermi izi saptadı.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Başlıyor

Kurşunlama olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.