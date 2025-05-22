Otoyollarda Denetimler Değişiyor!

SAFHA DEĞİŞİMİ

Türkiye genelindeki şehirlerarası yolların daha güvenli ve etkin bir şekilde denetlenmesi için önemli bir adım atıldı. 15 Ekim 2024 itibarıyla otoyollardaki trafik ve asayiş hizmetlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Jandarma Genel Komutanlığı’na devri sağlandı. Bu yeni dönemin başlamasıyla birlikte “Otoyol Jandarması” aktif olarak sahada yerini aldı.

YENİ GÖREVLER VE HİZMETLER

27 ilde 4 bin personelle görev alan Otoyol Jandarma timleri, kazalar ve adli olaylar dahil birçok duruma müdahale ediyor. Ayrıca, yolda kalan vatandaşlara yardım etme misyonunu da üstleniyor. Yüz tanıma teknolojisine sahip yaka kameraları ve yapay zekâ destekli radarlarla donatılan bu ekipler, otoyollar üzerinde kesintisiz denetim yaparak hem karadan hem de havadan etkin bir izleme sağlıyor.