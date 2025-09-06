“ÖTV Oranı Yüzde 8’e Yükseldi.”

YAT VE GEZİ TEKNELERİNDE ÖTV ORANLARI YÜKSELTİLDİ

6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat ve gezi teknelerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %8 olarak belirlenmiş durumda. Daha önce sıfır seviyesinde bulunan bu vergi oranı, yeni düzenleme ile birlikte deniz taşıtlarında uygulanmaya başlanıyor. Karar Sayısı 10363 ile yürürlüğe giren bu değişiklik, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsamına alıyor.

VERGİ UYGULAMASINDAN SORUMLU KURUM

Yeni düzenlemeye göre; 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz taşıtları ile eğlence ve spor amaçlı tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç) bu vergi oranına tabi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleşen bu karar, 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumluluğu üstlenecek.

SİLAH BELGE HARÇLARINA ZAM YAPILDI

Resmi Gazete’de yer alan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma belgesi harçlarında da bir artış yaşandı. 10362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikalarının her yılı için harç tutarı 15.800,40 TL’den 31.600 TL’ye yükseldi. Ayrıca, bulundurma vesikaları 25.282,70 TL’den 50.565 TL’ye, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri ise 611,20 TL’den 1.225 TL’ye çıkarıldı.