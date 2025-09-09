OVP: Kayıt Dışılığıyla Mücadele Artacak

KAYIT DIŞILIK İLE MÜCADELEDE YENİ STRATEJİLER

Dijital sistemlerden yararlanarak vergi toplamayı artırma ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda önemli adımlar atılıyor. Orta Vadeli Program’da, kayıt dışılıkla mücadele ve denetim etkinliğinin artırılmasına yönelik önümüzdeki üç yıl için planlanan eylemler şu şekilde sıralanıyor: İlk olarak, kayıt dışı ekonominin engellenmesine yönelik kararlı bir mücadele sürdürülerek, denetim süreçlerinin etkinliği artırılıyor ve bu sayede kamu maliyesinin disiplinli ve şeffaf yönetimi destekleniyor.

TEKNOLOJİK İMKANLARLA DESTEKLENEN MÜCADELE

Kayıt dışılıkla mücadele faaliyetleri, yapay zekâ ve büyük veri gibi teknolojik imkânlarla desteklenerek gerçekleştiriliyor. Bu süreç, tüm ilgili tarafların etkin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yapay zekâ ve ileri analiz teknikleri kullanılarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin risklerin tespit edilmesi sağlanacak ve böylece denetim süreçlerinde etkinlik artırılacak.

DENETİM FAALİYETLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Kayıt dışı istihdamı ve kayıt dışı ücretle mücadelede, veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetlerinin artırılması planlanıyor. Ayrıca, makro düzeyde kayıt dışı ekonomi boyutunun ölçülmesi, vergi türleri bazında vergi açığı hesaplanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik politika destekleyici analizlerin yapılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülecek.

RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME VE ARAŞTIRMA SİSTEMİ

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için geliştirilen Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi, entegrasyonu ve sektörel ile mükellef bazlı risk senaryolarının oluşturulmasıyla işlevselliği artırılacak. Bu sistem sayesinde, vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı yapay zekâ imkânlarıyla önlenecek.

VERGİ DENETİMİ ETKİNLİĞİ ARTIYOR

Vergi kayıp ve kaçağını önlemek, belge düzeninin yerleşmesini sağlamak amacıyla yoğun vergi denetimleri artırılacak. Bu şekilde, mükelleflerde vergi denetimi algısının yerleşmesi sağlanacak ve vergiye gönüllü uyum teşvik edilecek. Ayrıca, organize vergi kaçakçılığı ile mücadelede mevzuat çalışmaları için ilgili kurumlarla işbirliği yapılacak. Gayrimenkullerin gerçek değerinin ortaya konması amacıyla da çeşitli çalışmalar yürütülecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GÜVENLİ KİRA UYGULAMASI

Kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı üzerinden güvenilir bir şekilde hazırlanmasına olanak tanıyan Kira Sözleşmesi uygulaması yaygınlaştırılacak. Bu uygulama, hem mükellefler hem de vergi daireleri için işlemlerin daha güvenilir ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacak.