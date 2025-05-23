Oylama Sistemi Gözden Geçirilecek!

EUROVISION OYLAMA SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Eurovision Şarkı Yarışması organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail’in halk oylamasında en yüksek oyu alarak ikinci olmasına dair yaşanan tepkiler ışığında oylama sistemini yeniden değerlendireceğini açıkladı. Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, resmi yazılı açıklamasında yarışmanın kazananı olan Avusturya temsilcisi JJ’yi tebrik etti.

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

Bu yıl, İsviçre’nin Basel kentinde 17 Mayıs’ta gerçekleşen Eurovision’un finalinde, İsrail’in jüri puanlarında geride kalmasına rağmen halk oylamasında “en fazla” oyu alarak ikinci olması birçok ülkenin yayın kuruluşu ve temsilcisi tarafından eleştirildi. Green, oylamanın çoklu güvenlik sistemiyle yapıldığını savunarak, “Sonuçlar bağımsız bir şirket tarafından doğrulandı” ifadesini kullandı.

BİR KİŞİ EN FAZLA 20 OY KULLANABİLİYOR

Green, EBU’nun üye yayın kuruluşlarıyla görüştüğünü ve Eurovision oylama sisteminin dolandırıcılığı engelleyecek şekilde tasarlandığını belirtti. Ayrıca, bir kişinin en fazla 20 oy kullanabilmesinin her yaştan kişilerin favori isimlerine birden fazla oy verme imkanı sunduğunu vurguladı. Sonuçların orantısız bir şekilde etkilendiğine dair şu an için bir kanıt bulunmadığını ifade eden Green, ancak yaşanan endişeleri dikkate alacaklarını belirtti.

BASSEL’DE PROTESTOLAR YAŞANDI

Green, ayrıca EBU’nun etkinlik delegasyonlarıyla ilgili tarafların tanıtım faaliyetlerini de gözden geçireceğini bildirdi. Basel’de gerçekleştirilen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Avusturya temsilcisi JJ, “Wasted Love” isimli parçasıyla birinci olmuştu. Yarışma süresince İsrail’in katılımı protesto edilmiş ve İsrail’in halk oylamasıyla ikinci sıraya yükselmesi pek çok ülkede halk oylamasının “şeffaflığı” noktasında kuşku uyandırmıştı.