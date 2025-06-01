Oyuncak Ayı Paniği Polise İhbar Edildi

OYNCAK AYI İHBARI ÜZERİNE POLİS SEFERBER OLDU

Konya’nın Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi’nde, kaldırıma bırakılan bir oyuncak ayı şüphesi vatandaşları harekete geçirdi. Şüpheli durumu fark eden vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Polis ekipleri olay yerine gelerek, şüpheli oyuncak ayının etrafını güvenlik çemberine aldı. Cadde, hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

BOMBA İMHA UZMANI İNCELEME YAPTI

Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek oyuncak ayı üzerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ardından, oyuncak ayı kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı ve yapılan kontrolde, oyuncak ayının içinin boş olduğu anlaşıldı.