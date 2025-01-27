Oyuncak Silahla Gezinmeye Gözaltı: Eğlence İtirafı

SALIPAZARINDA YAŞANAN KORKUNÇ ANLAR

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında dün akşam saatlerinde motosiklet üzerinde, yüzlerinde maske bulunan iki genç, arkada oturan biri ile birlikte seyir halindeyken iki elindeki tabancalarıyla, yol üzerindeki sürücüler ve vatandaşlara doğrultarak korku dolu anlar yaşattı. Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerden maskeli S.K. (18) ve G.A. (18), ifadelerinde tabancaların oyuncak olduğunu, ses çıkardıklarını ve olayı eğlence amaçlı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Maskeli iki şüpheli ile o anları kaydeden Y.Y. (19) ve M.Ç. (17) hakkında ‘Halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.