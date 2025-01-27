More
Gündem

Oyuncak Silahla Gezinmeye Gözaltı: Eğlence İtirafı

oyuncak-silahla-gezinmeye-gozalti-eglence-itirafi

SALIPAZARINDA YAŞANAN KORKUNÇ ANLAR

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında dün akşam saatlerinde motosiklet üzerinde, yüzlerinde maske bulunan iki genç, arkada oturan biri ile birlikte seyir halindeyken iki elindeki tabancalarıyla, yol üzerindeki sürücüler ve vatandaşlara doğrultarak korku dolu anlar yaşattı. Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerden maskeli S.K. (18) ve G.A. (18), ifadelerinde tabancaların oyuncak olduğunu, ses çıkardıklarını ve olayı eğlence amaçlı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Maskeli iki şüpheli ile o anları kaydeden Y.Y. (19) ve M.Ç. (17) hakkında ‘Halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

İran’ın Yeni İHA’sı: Gazze Tanıtıldı

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nca geliştirilen "Gazze" adlı yeni İHA’sını tanıttı. Bu İHA, ülkenin en ağır insansız hava aracı olarak kabul ediliyor.
Gündem

Aracı Kurumların En Fazla Aldığı Hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 14:21'de yüzde 0,89 değer kaybederek 10.014 puanda işlem görüyor. Yatırımcılar, en çok işlem yapan aracı kurumların hisse tercihlerine odaklanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.