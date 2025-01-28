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Oyuncu Elçin Sangu’dan Ayşe Barım Tepkisi

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MENAJER AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMASI

Gezi Parkı olayları sırasında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” günahıyla tutuklandı. Bu durum, hem siyasetçilerin hem de ünlü isimlerin tepkisini çekti.

ELÇİN SANGU’DAN KESKİN ELEŞTİRİ

Bu olayın ardından ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Sangu, “Sektörel sorunları irdelemek için başlayıp, hiçbir siyasi yorumunu görmediğim, duymadığım ve sektörel olarak tanıdığım Ayşe Barım’ın, kamuoyunda açıklanmayan delillerle tutuklanması vicdanen hepimizi rahatsız etmektedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Sektörel sorunları tartışmak ayrı bir konu, ancak henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor” dedi.

CİDDİYET VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Paylaşımında Sangu, “Gitgide bir iletişim faciasına dönüşen bu meselede, konuyu saptıran bazı arkadaşlarımızın açıklamaları, sektörle hiçbir ilgisi olmayan kişilerin ‘çok bilir’ edasıyla konuşmaları gibi unsurlar süreci daha da kaotik hale getiriyor” değerlendirmesi yaptı. Gerçeklerin açığa kavuşması için hukukun şeffaf bir şekilde işlemesi ve delillerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurgulayan Sangu, “Aksi takdirde, bu tarz kararlar toplumsal güvensizliği artırmaktan öteye gitmeyecektir. Bu konuda yorum ve paylaşım yapan kişileri de ciddiyete davet ediyorum” diye belirtti.

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