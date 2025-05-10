Oyuncu Halit Ergenç Gelirini Açıkladı

DURUŞMA SEANSINA KATILIM

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Gezi Parkı soruşturması kapsamında “yalan tanıklık” suçlamasıyla Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun davası bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya katılan iki oyuncu, mahkemenin talebi doğrultusunda aylık gelirlerini beyan etti.

AİLE GELİRİ AÇIKLAMALARI

Halit Ergenç, aylık gelirini 300 bin TL olarak ifade etti. Rıza Kocaoğlu ise aylık gelirini 200 bin TL olarak beyan etti. Ergenç, şu an Kral Kaybederse dizisinde başrol oynuyor. Kocaoğlu ise Adsız Aşıklar dizisinde performans gösteriyor. İki oyuncunun gelir beyanları sosyal medyada yoğun ilgi gördü. X platformunda kullanıcılar, beyan edilen gelirlerin aşağıda olduğunu savundu.

Mahkeme, Gezi Parkı soruşturması çerçevesindeki “yalan tanıklık” suçlamalarına ilişkin delilleri inceledi. İki oyuncunun duruşmasında suçlamalarla ilgili süreçler değerlendirildi. Bir sonraki duruşma tarihi ise henüz belirlenmedi.