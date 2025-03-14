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Oyuncu Şinasi Yurtsever’e Veda Töreni

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51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, ölümüyle tüm Türkiye’yi derin bir yas içine sokmuş durumda. Cenaze töreninin programı, eşi Feriha Yurtsever tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR

Şinasi Yurtsever’in anma töreni, bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Anma törenin ardından, öğle saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

MEZAR YERİ BELİRLENDİ

Cenaze sonrasında, Yurtsever’in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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