Oyunlarını Bozmayı Başaracağız

ERDOĞAN’IN TUSAŞ SALDIRISI VE TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TUSAŞ’a yönelik düzenlenen saldırı ve terörle mücadele konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. “Hedefimiz terörsüz bir Türkiye, bundan taviz vermeyeceğiz, veremeyiz” şeklinde ifade eden Erdoğan, terörün kaynağının neresi olduğuna bakmaksızın, orada son bulmasını hedeflediklerini belirtti.

İÇ KARMIŞLIK SENARYOLARINA KARŞI DİRENÇ

Erdoğan, iç karışıklık senaryoları üretenlerin planlarını alt üst edeceklerini vurgulayarak, “İç karışıklık senaryoları yazanların oyunlarını bozacağız, heveslerini kursaklarında bırakacağız” diye sözlerine ekledi. Bu ifadelerle, Türkiye’nin geleceğine dair kararlılığını ve terörle mücadeledeki azmini ortaya koydu.