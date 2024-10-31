Ozan Akbaba’dan Yeni İmaj Açıklaması

DALGALARA ELVEDA

Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, dış görünümünde köklü bir değişiklik gerçekleştirerek dalgalı saçlarına veda etti. Yakışıklılığıyla dikkat çeken oyuncu, saç kesimi sırasında kilolarından da kurtuldu. Yeni görünümünü sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Akbaba, hayranlarından beğeni topladı.

YENİ İMAJIN YANSIMASI

Ozan Akbaba’nın değişimi, hem fiziksel görünümünde hem de tarzında büyük bir yenilik gösteriyor. Kestirdiği saçları, ona daha modern ve şık bir hava katarken, kilo vermesi de sağlıklı bir yaşam hedefinin göstergesi. Bu değişiklikler, oyuncunun kariyerinde yeni bir dönüm noktası olabilir.