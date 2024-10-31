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“Ozan Akbaba’nın Yeni İmajı!”

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UZAK ŞEHİR DİZİSİNE HAZIRLIK

‘Uzak Şehir’ adlı dizisiyle ekranlara geri dönecek olan Ozan Akbaba, proje için imajında değişiklik yaptı. Daha önce İlyas Çakırbeyli ve Doktor Hakan karakterleri ile televizyon izleyicisinin ilgisini çeken oyuncu, bu sefer aşiret reisi rolüyle seyirci karşısında olacak.

YENİ ROLÜNE UYUMLU DEĞİŞİKLİKLER

Kanal D’de yayınlanacak olan ‘Uzak Şehir’ dizisinde Cihan Albora karakterini canlandıracak olan Akbaba, yeni rolüne adaptasyon sürecinde dış görünüşünü değiştirdi. Akbaba, dalgalı saçlarına veda ederek saçlarını kestirdi ve ayrıca kilo da verdi.

SOSYAL MEDYADA YENİ İMAJ

Yeni görünümüyle sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapan Akbaba, hayranlarından beğeni topladı. Dizi, 11 Kasım Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak.

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