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Ozan Güven Beraat Etti! Şiddet İddiası

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DENİZ BULUTSUZ VE OZAN GÜVEN DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz ile ilişkisi döneminde şiddet iddiaları gündeme gelmişti. İkilinin karşılıklı olarak başlattığı şikâyet sürecinde, mahkeme sonuçlandı ve önemli bir karar verdi.

MAHKEME, OZAN GÜVEN’E CEZA VERDİ

Mahkeme, Ozan Güven hakkında “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Bunun yanı sıra “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraat kararı çıktı.

DENİZ BULUTSUZ BERAAT ETTİ

Diğer yandan, Deniz Bulutsuz ise kendisine yönelik “Basit yaralama” suçlamasından beraat etti.

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