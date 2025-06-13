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Ozan Güven Beraat Etti! Şiddet İddiası

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OZAN GÜVEN’İN HAPİS CEZASI AÇIKLANDI

Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili dava sonuçlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, birbirleri hakkında şikâyette bulunmuştu. Mahkeme, Ozan Güven hakkında çeşitli suçlamalardan karar verdi.

MAHKEME KARARI VE CEZALAR

Mahkeme, Ozan Güven’i “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından beraat etti. Deniz Bulutsuz ise kendisine yöneltilen “Basit yaralama” suçlamasından beraat etti.

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