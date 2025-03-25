Ozan Tufan’dan Kilo Eleştirilerine Yanıt

OZAN TUFFAN’DAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un futbolcusu Ozan Tufan, bordo-mavili ekip ve kariyeri hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Tufan, kendisine yöneltilen kilo eleştirilerine de yanıt verdi.

KİLO ELEŞTİRİLERİ RAHATSIZ EDİYOR

Ozan Tufan, kilo ile ilgili eleştirilerin kendisini en çok rahatsız eden konulardan biri olduğunu ifade etti. Tufan, dışarıdan bakıldığında kilolu görünmenin doğru olduğunu kabul etmekle birlikte, bunun gerçekte öyle olmadığını belirtti. Son olarak ‘gayet fit’ olduğunu söylemek yerine oldukça formda olduğunu dile getirdi.

KENDİ FORM DÜZEYİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Ozan Tufan’ın bu konudaki sözleri şöyle: “Birçok eleştiri oluyor. Benim rahatsız olduğum konulardan biri. Dışarıdan bakıldığı zaman öyle gözüküyor ama gerçek hayatta ve sahada, testler sonucunda bir rahatsızlık, şikayette bulunulsa kulüp, hoca, yönetim için rahatsızlık olsa cezası verilir. Şu anda yine demek istemiyorum ama ‘gayet fitim’ demek istemiyorum ama oldukça formumdayım.”