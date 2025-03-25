Ozan Tufan’dan Kilo Eleştirilerine Yanıt

OYUNCU KILO ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERİYOR

Trabzonspor futbolcusu Ozan Tufan, bordo-mavili kulübü ve kendi kariyeri hakkında bazı açıklamalar yaptı. Ozan Tufan, kendisine yöneltilen kilo eleştirilerine de yanıt verdi.

KILO ELEŞTİRSİ RAHATSIZLIĞI

Ozan Tufan, kilo ile ilgili eleştirilerin “en çok rahatsız olduğu konulardan biri” olduğunu ifade etti. Dışarıdan bakıldığında kilolu görünmesinin mümkün olabileceğini ama aslında bunun gerçek olmadığını belirtti. Tufan, kendisini ‘gayet fit’ olarak tanımlamak yerine oldukça formda olduğunu vurguladı.

Ozan Tufan’ın konuyla ilgili sözlerine göre, “Birçok eleştiri oluyor. Benim rahatsız olduğum konulardan biri. Dışarıdan bakıldığı zaman öyle gözüküyor ama gerçek hayatta ve sahada, testler sonucunda bir rahatsızlık, şikayette bulunulsa kulüp, hoca, yönetim için rahatsızlık olsa cezası verilir. Şu anda yine demek istemiyorum ama ‘gayet fitim’ demek istemiyorum ama oldukça formumdayım.” şeklinde konuştu.