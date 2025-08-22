“Özbek, Barış Alper’i bırakmayacak”

GALATASARAY’DAN YENİ SPONSORLUK ANLAŞMASI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, MCT Technic ile isim ve forma sponsorluğu konusunda bir anlaşma imzaladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme yönelik bazı açıklamalar yaptı. Özbek, Suudi Arabistan kulüplerinden NEOM SC’ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu. Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergilediklerini vurgulayan Özbek, “Barış Alper konusunda şunu söyleyebilirim. Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene bu dönemde Avrupa’da koyduğumuz hedefler var.” dedi. Özbek, başarıyı korumak için plan yaptıklarını ve eksik yerlere takviye yapmayı amaçladıklarını belirtti.

TAKIMIN KORUNMASI GEREKEN BİR HEDEF

Dursun Özbek, “Barış Alper konusunda başarılı olmuş bir takımı bozmayı doğru bulmuyorum. Planlama yapmışız, hedef koymuşuz. Bu amacımızdan vazgeçmek doğru olmazdı.” diyerek mevcut yapıyı koruma konusundaki kararlılıklarını ifade etti. Ayrıca, takviyeler için çalışmaların sürdüğünü ekledi. Barış Alper Yılmaz’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili bir rapor alacağını söyleyen Özbek, “Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” açıklamasında bulundu.

GAZETECİYLE YAPILAN SOHBET

Bir gazetecinin “Sizden net bir cevap bekliyoruz” şeklindeki sorusuna Özbek, “Benim söylediğimden sen ne anladın?” diyerek karşılık verdi. Gazetecinin “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” demesi üzerine Özbek, “Teşekkür ederim” şeklinde yanıt verdi. Özbek, kaleci transferlerinin devam ettiğini de belirterek, “Bu sene de Muslera’yla devam edeceğimizi düşünüyordum.” dedi.

BARIŞ ALPER’LE İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Suudi Arabistan ekibi NEOM’un Barış Alper Yılmaz ile görüştüğü ve oyuncuya maaşının 7 katını teklif ettiği öne sürüldü. NEOM’un Galatasaray’a yaptığı teklifin 30 milyon euroyu bulduğu, sarı-kırmızılı kulübün ise kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bildirildi. Bu durum sonucunda Galatasaray yönetiminin, kulübün izni olmadan oyuncunun aklının çelinmesine karşı NEOM’a ihtar çektiği iddia edildi. Barış Alper’in ise Kulüp yönetimine “Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam.” şeklinde bir talepte bulunduğu öne sürüldü.