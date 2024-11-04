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“Özbek’ten Hedeflere Güçlü Mesaj!”

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GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK’İN FUTBOLCULARLA SOHBETİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün Metin Oktay Tesisleri’nde futbolcularla bir araya geldi ve onlarla sohbet ederek yemekte buluştu. Özbek, yaptığı açıklamada, “Zirvede olduğumuz için üzerimize geliyorlar. Kendi başarısızlıklarını bize saldırarak örtmeye çalışıyorlar” diyerek ezeli rakiplere göndermede bulundu. Sarı-kırmızılıların antrenmanını izleyen Özbek, futbolculara konsantrasyon konusunda uyarılarda bulundu. Özbek’in, “Güzel bir hava yakaladık. Mutluluğunuzu gözlerinizden okuyorum. Antrenmandaki hırsınız ve ciddiyetiniz beni umutlandırdı. Bizim için hem ligde mutlu sona ulaşmak hem de Avrupa’da başarılar yakalamak önemli. Kaliteli bir kadromuz var ve Avrupa’da da beklentilerimiz çok yüksek. Siz başardıkça biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaparız. Bu konuda kafanızda en ufak bir soru işareti bulunmasın” sözlerini sarf ettiği öğrenildi. Özbek’in, fırsat buldukça Florya’ya gideceğini de ifade ettiği belirlendi.

İKİNCİ YARIDA ZOR FİKSTÜR BEKLİYOR

Galatasaray’ın ligin ilk yarısında lehine olan fikstür, ikinci yarıda zorluklar getirecek. Sarı-kırmızılılar, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul dışına çıkmak zorunda kalacak. Bu nedenle teknik ekip, puan farkını önemseyecek. Ligin ikinci yarısında Hatay, Gaziantep ve Rize maçları için İstanbul dışına çıkacak olan Galatasaray, aynı zamanda ligin ilk yarısında puan kaybettiği Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Daha sonra Alanya’ya gidecek olan Cim-Bom, Beşiktaş deplasmanına da konuk olacak ve BAY geçtikten sonra Samsun’a gidecek. Ligin ikinci yarısında Galatasaray’ın bir başka zorlu deplasmanı ise Eyüp olacak. Sarı-kırmızılı takım, son iki dış saha maçını da Trabzon ve Göztepe ile oynayacak.

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