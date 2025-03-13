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Özcan Deniz’e Vergi Denetimi Başlatıldı

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ÖZCAN DENİZ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Sarıyer’deki sit alanında yer alan arazideki üç villa üzerindeki eklemeler nedeniyle sanatçı Özcan Deniz hakkında bir soruşturma başlayıp. Deniz, inşaatın sahibinin kendisi olmadığını ve mağdur durumda olduğunu belirterek, “Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez.” demişti. Deniz, savcılığa çağırılarak 5 Mart’ta ifade vermişti.

VERGİ DENETİMİ BAŞLATILDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bu kez Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı incelemesi başlatıldı. İncelemenin sebebi olarak, kardeşi Ercan Deniz’in “Özcan oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor.” açıklaması gösterildi.

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