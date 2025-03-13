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Özcan Deniz’e Vergi İncelemesi Başlatıldı

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ÖZCAN DENİZ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Sarıyer’de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villa için eklemeler yaptığı iddiasıyla sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma açıldığı biliniyor. Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını ve mağdur durumda olduğunu belirterek, “Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez.” demişti. Savcılık tarafından çağrılan Deniz, 5 Mart’ta ifade vermişti.

VERGİ DENETİM KURULU HAREKETE GEÇTİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Özcan Deniz hakkında bu kez Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bir inceleme başlattı. İncelemenin sebebi olarak kardeşi Ercan Deniz’in “Özcan oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor.” şeklindeki ifadeleri gösteriliyor.

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