Özcan Deniz Hakkında Şok İddialar Ortaya Atıldı

AÇIKLAMALARIYLA YENİ BİR BOYUT KAZANDIRDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özcan Deniz hakkındaki vergi incelemesi, sanatçının ağabeyi Ercan Deniz’in “Neler Oluyor Hayatta” programındaki dikkat çekici açıklamalarıyla farklı bir hal aldı. Ailesiyle uzun süredir sorunlar yaşayan ve eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey dışında herkesle ilişkisini kopardığını ifade eden Özcan Deniz’i vergi kaçırmakla suçlayan Ercan Deniz, program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya ilk kez konuştu. Ağabey Deniz’in iddiaları, kardeşler arasındaki gerilim ve hukuki süreç hakkında gündemdeki tartışmaları artırdı.

ŞİRKETİN DURUMU ÜZERİNE CİDDİ İDDİALAR

Ercan Deniz, Özcan Deniz ile 35 yıllık ticari geçmişlerini değerlendirdi ve şirketle ilgili ciddi iddialarda bulundu. “Şirketi 22 Temmuz’da kız kardeşimden devraldım. Mayıs’ta kız kardeşim, şirketin tüm gayrimenkullerini 31 milyon lira karşılığında Özcan Deniz’e devretmiş. Dört senede 30 milyon lira beyanname verip, 31 milyonunu Melek Hanım’a aktarabiliyor. Üç kız kardeşine ‘sus payı’ olarak onar milyonluk ev aldı. Ayda bir milyon lira kredi kartı harcıyor ama devlete dört senede 35-40 milyon lira ödedi” dedi. Ayrıca, şirketin içinin boşaltıldığını savundu.

ÖZEL HAYATINA DAİR ÇARPICI İDDİALAR

Ercan Deniz, Özcan Deniz’in evliliğiyle ilgili de dikkat çekici bir iddiada bulundu. “Gayrimenkulleri evlendikten sonra eşine ve eşinin akrabalarına verip vatandaşlık alması için kullanmak istedi. ‘Sahtekarlık yaparak vereceğim, üç sene sonra bize devredecekler’ dedi. Ben buna izin vermedim. Kavganın başlangıcı bu. Zaten mal vermediğim için evlendi, sevdiği için değil” ifadelerini kullandı. Bu iddia, Özcan Deniz’in özel hayatıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

MALİ DURUMUNUN KÖTÜ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Ercan Deniz, kendi mali durumunu da ele aldı. “Ben sıfırım, arabam yok, kiralık arabayla geziyorum. Şirketimi kapatıyorum, 30 Mart’ta devre sonu faizlerini ödeyemeyeceğim. Özcan Bey de ödemeyecek. Belediyede mallarım yıkılıyor. Özcan’ın ve karısının kaçak inşaatlarına dair elimde evraklar ve videolar var. ‘Bana bir şey olmaz’ dedi ama şirkete ve bana büyük zarar verdi. 15 gün sonra iflas ediyorum, o ise hâlâ para kazanıyor” şeklinde konuştu.

SON GÖRÜŞMESİNDEN BAHSETTİ

Ercan Deniz, Özcan Deniz ile olan son görüşmesinden de bahsetti. “1,5 ay önce ‘Belediye olaylarını çözmen lazım, bankaları ödemen lazım, gel ofise çözelim’ dedim. ‘Ben Özcan Deniz’im, her sorunu çözerim’ dedi ama çözmedi” diyerek kardeşinin tavrını eleştirdi. Bu remarks, Özcan Deniz’in söz konusu iddialara karşı yaklaşımını özetledi.

GEÇMİŞTEKİ İŞ BİRLİĞİ İTİRAFI

Ercan Deniz, Özcan ile geçmişteki iş birliğine dair çarpıcı bir itirafta bulundu. “Biz Özcan’la kader arkadaşıydık. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur! Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ki.” dedi. Bu açıklama, soruşturmanın ciddiyetini gözler önüne serdi.