Özcan Deniz Hakkındaki İddialar Gündemde

VERGİ İNCELEMESİ VE AĞABEYİN AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özcan Deniz hakkında başlatılan vergi incelemesi, ünlü sanatçının kardeşi Ercan Deniz’in “Neler Oluyor Hayatta” programındaki dikkat çekici açıklamalarıyla yeni bir boyut kazanıyor. Uzun zamandır ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey dışında herkesi hayatından çıkardığını belirtirken, Ercan Deniz, kardeşini vergi kaçakçılığıyla itham etti. Programın koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuşan Ercan Deniz’in söylemleri, kardeşleri arasındaki gerilimi ve hukuki süreci gündemin üst sıralarına taşıdı.

ŞİRKETİN DURUMU VE MİRAS İDDİALARI

Ercan Deniz, Özcan Deniz ile 35 yıllık ticari geçmişlerini aktarırken şirketle ilgili ciddi iddialarda bulundu. “Şirketi 22 Temmuz’da kız kardeşimden devraldım. Mayıs ayında, kız kardeşim tüm gayrimenkullerini 31 milyon lira karşılığında Özcan Deniz’e devretmiş. Dört yıl içinde 30 milyon lira beyanname verip, 31 milyonunu Melek Hanım’a aktardı. Üç kız kardeşine onar milyonluk evler aldı. Ayda bir milyon lira kredi kartı harcıyor fakat devlete dört yılda 35-40 milyon lira ödedi” ifadelerini kullandı. Ercan Deniz, şirketin içinin boşaltıldığını öne sürdü.

EVLİLİK VE ÖZEL HAYAT İDDİALARI

Ercan Deniz, Özcan Deniz’in evliliğiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. “Gayrimenkulleri evlenmeden sonra eşine ve eşinin akrabalarına vermek istedi. ‘Sahtekarlık yaparak vereceğim, üç sene sonra bize devredecekler’ dedi. Ben buna izin vermedim. Kavganın başlangıcı da buydu. Zaten mal vermediğim için evlendi, sevdiği için değil” açıklaması dikkatleri üzerine çekti. Bu sözler, Özcan Deniz’in özel hayatı hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

MALİ SORUN VE İFLAS TEHDİDİ

Ercan Deniz, kendi mali durumuyla ilgili olumsuz bir tablo çizdi. “Ben sıfırım, arabam yok, kiralık arabayla geziyorum. Şirketimi kapatıyorum. Özcan Bey de ödemeyecek. Belediyede mallarım yıkılıyor. Özcan’ın ve karısının kaçak inşaatlarına dair elimde belgeler ve videolar var” dedi. Ercan Deniz, 15 gün içinde iflas edeceğini belirtirken, kardeşinin hâlâ para kazanıyor olmasının altını çizdi.

KARDEŞİYLE SON GÖRÜŞME VE ELEŞTİRİ

Ağabey Deniz, Özcan Deniz ile olan son görüşmesini de aktardı. “1,5 ay önce ‘Belediye olaylarını çözmen lazım, bankaları ödemen lazım, gel ofise çözelim’ dedim. ‘Ben Özcan Deniz’im, her sorunu çözerim’ dedi ama çözmedi” şeklindeki eleştirisi, Özcan Deniz’in sorunlara yaklaşımını özetliyor.

GEÇMİŞTEKİ İŞ BİRLİĞİ VE İTİRAF

Ercan Deniz, geçmişteki iş birliğine dair çarpıcı bir itirafta bulundu. “Biz Özcan’la kader arkadaşıydık ve ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum. Herkes gitti, ben kaldım. Ancak devlet ve yargı çalışıyor. Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur! Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı” dedi. Bu açıklamalar, soruşturmanın ciddiyetini gözler önüne seriyor.