Özcan Deniz’in Kalp Krizi ve Aile Gerginliği

ÜNLÜ SANATÇI ÖZCAN DENİZ’İN SAĞLIK SORUNU

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailevi problemleri sonrasında dizi setinde kalp krizi geçiriyor. Sanatçının hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo yapıldığı, ayrıca önümüzdeki günlerde stent takılacağı bilgisi elde ediliyor. Özcan Deniz’in sağlık durumu şu an stabil; fakat ailesiyle yaşadığı gerilimler yeniden kamuoyunda dikkat çekiyor. Dizi çekimleri sırasında göğsünde ağrı hissederek yere yığılan sanatçı hemen hastaneye götürülüyor.

AİLE İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR KÖTÜYE GİDİYOR

Özcan Deniz’in anjiyo sonrasında stabil olduğu ve doktorların ilerleyen günlerde stent takacakları açıklanıyor. Ancak sanatçının annesi Kadriye Deniz ve eşi Samar Dadgar arasındaki sert tartışmalar dikkat çekiyor. Kadriye Deniz, “Üç yıldır Samar ile görüşmedim. Oğlumu benden ayırmak istiyorlar” ifadelerini kullanıyor ve buna ek olarak “Samar, torunum Kuzey’in ruhunu çaldı. Çocuk önce onu istemiyordu, kendisine alıştırdı” diyor. Dört yıl süresince eski gelinim Feyza’yı desteklediğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA KARŞILIKLI SERT TEPKİLER

Samar Dadgar ise sosyal medya üzerinden ağır bir yanıt veriyor: “Allah sizi affetmesin! Özcan’a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım!” ifadeleriyle tepkisini ortaya koyuyor. Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ise ailesine karşı çıkarak, “Para için yapamayacağınız şey yok! Hepiniz yargı karşısında hesap vereceksiniz!” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

SANATÇI ŞU AN EVİNDE DİNLENİYOR

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz, şu an evinde dinleniyor. Doktorlar, ünlü sanatçının bir süre sahne ve setlerden uzak durması gerektiğini belirtiyor. Ailesiyle olan gerilim ve sosyal medya üzerinden yapılan karşılıklı sert açıklamalar, Özcan Deniz’in sağlık durumunu nasıl etkileyecek? Hayranları, sanatçının bir an önce iyileşmesini bekliyor, ancak aile içindeki çatışmalar giderek büyüyor.