Özdağ’a Hakaretten Dava: 4 Yıl İsteniyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak’ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf edilen sözler dolayısıyla bir soruşturma başlatmıştı. Bu süreçte, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçuyla daha sonra gözaltına alınan Özdağ, tutuklanma aşamasına gelmişti.

ÖZDAĞ’A HAKARET DAVASI AÇILDI

Özdağ hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir dava açılması gerçekleştirildi. İddianamede, Özdağ’ın söz ve beyanlarının Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği ifade ediliyor. Özdağ’ın Cumhurbaşkanına yönelik dile getirdiği sözlerin, onun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen ifadeler olduğu vurgulandı.

CEZA TALEBİ 4 YIL 8 AY’A KADAR ULAŞTI

Özdağ’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunu işlediğine dair yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi. Bu bağlamda, 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.