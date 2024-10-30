Özdağ Canlı Yayından Ayrıldı

ÖZDAĞ’IN CANLI YAYINDAN AYRILIŞI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’nin canlı yayınında yer aldı. Programda CHP’nin MHP lideri Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Öcalan için yaptığı açıklamaları eleştirdi. Bu sırada yayına CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın cevap hakkını kullanmak için bağlanma isteği, Özdağ’ın öfkesini tetikledi ve Özdağ canlı yayını terk etti.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ VURGUSU

Özdağ, tartışılan konuda muhatabının yalnızca CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu ifade etti. Duruma olan tepkisini dile getirirken, “Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir tek Özgür Özel’dir. Ben Türk kamuoyu önünde Özgür Bey’i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi’nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz” dedi. Özdağ, Özel’in yayına bağlanması durumunda onunla konuşacağını belirtirken, “Ama bunun dışında cevap hakkını ben yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler” şeklinde ekledi.