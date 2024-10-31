Özdağ’dan Olaylı Özer Açıklaması Geldi

AHMET ÖZER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından dün sabah saatlerinde gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Özer, savcılık ifadesinin ardından ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla mahkemeye götürüldü. Daha sonraki mahkemede “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMA

Bu olayın yankıları devam ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özdağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ile ilgili olarak şaşırmış görünen çevrelerin neden şaşırdığını anlamak mümkün değil. Ahmet Özer’in DEM’li olduğunu, DEM’in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin” ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ UYARILARDA BULUNULMUŞTU

Ümit Özdağ, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde de Ahmet Özer ile ilgili, “CHP Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizi terörist Öcalan’ın fikirleri doğrultusunda yıkmayı hedefleyen bir kişidir. Ahmet Özer’e verilecek her oy Atatürk’ün ruhunu incitecektir. Ahmet Özer’in belediye başkanı olması Kandil’i Esenyurt’a taşıyacaktır” demişti.