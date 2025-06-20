Özdağ, Yavaş’a Teşekkür Etti

Yavaş ve Özdağ, ABB’de YARIM SAAT SÜREN GÖRÜŞME SONRASI açıklama yaptı. Mansur Yavaş, tahliye olan Özdağ’a GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ. Özdağ ise, cezaevinde kaldığı süre boyunca hem kendisinin hem de ailesinin yanında olan Yavaş’a TEŞEKKÜR ETTİ.

Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Yavaş, “Bir avukatın Adalet Bakanlığından izin alınmadan işleme tabi tutulması hukuki bir hata” dedi. Avukatların her durumda müvekkillerini savunmak zorunda olduklarını vurgulayan Yavaş, “Avukatının tutuklanması, şu anda devam eden yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Derhal vazgeçilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Özdağ ise daha önce avukatlara yönelik bir tutuklama hatırlamadığını belirterek, Türkiye’nin HUKUK ANLAMINDA OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇTİĞİNİ söyledi.