Özdemir Bayraktar Ödülleri Sahiplerini Buldu

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Baykar, yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar ve gösterdiği başarılarla öne çıkan personellerini ödüllendirdi. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, 2024 yılı boyunca yaptıkları katkılarla ödüle layık görülen 122 kişi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar’ın elinden ödüllerini aldı.

GELİŞİM VE EĞİTİME VERİLEN ÖNEM

Törenin ilk kısmında, Baykar’ın sürekli gelişim ve eğitime verdiği önemin bir göstergesi olan 20 haftalık Baykar MBA programını başarıyla tamamlayan ve ilk 3’e giren katılımcılara ödülleri verildi. Törende, yılın birim liderleri, grup liderleri, takım liderleri ve diğer personellere de sırasıyla ödülleri takdim edildi. Ayrıca, 1986 yılında Baykar’ı, merhum Özdemir Bayraktar ile birlikte kuran Ömer Bayraktar’ın da aralarında bulunduğu 10 kişiye Baykar Özel Ödülü sunuldu.