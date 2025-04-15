Özel, Bahçeli’nin İmamoğlu çağrısına yanıt verdi

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir” dedi.

ÖZEL’DEN BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISINA CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün düzenlediği partisinin grup toplantısında Bahçeli’nin İmamoğlu ile ilgili çağrısı hakkında düşüncelerini paylaştı. Özel, “Devlet Bey’in yargılamaların hızlı olmasına, suçsuzsa diyor tahliye olmasına yaptığı vurguları kıymetli buluyorum. Madem milletin verdiği oylara değer veriyoruz. Daha 1 yıl önce iki kişiden birinin oyuyla İstanbul’a görevlendirilen İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasına, yargılama sırasında görevinin başına dönmesine ve ilave yapıyorum, TRT’den isteyen her kanaldan yargılamaların açık ve şeffaf yapılmasına siz ne diyorsunuz? Biz burada sizinle buluşabiliriz, hızlı ve adil yargılama. Suç ispatlanırsa hapse, beraat ederse görevine ve tutuksuz yargılama ve televizyondan yargılama” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN PAYLAŞIMI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beraat ederse, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir.”