Özel, Çerçioğlu’na Partiye Katıl Dedi

SİLİVRİ’DE ÇERÇİOĞLU ZİYARETİ VE ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Bugün Silivri’de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara değindi. İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın en çok çalıştığı belediyenin Aydın olduğuna dikkat çekti. Özel, “Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır” şeklinde konuştu.

SUÇLU GÖRÜNMEYENLER VE AK PARTİLİLER

Özel, açıklamalarına devam ederek, “Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar” dedi. Özlem Çerçioğlu’nu hedef alarak, “Yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu’na Aziz İhsan Aktaş’la çalışmışsınız, ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir” ifadesini kullandı.

Özel, Özlem Çerçioğlu’nun suçsuz olduğunu iddia edip de içeride yatanları görmezden gelmesini eleştirerek, “Bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın’ı. Yazıklar olsun. Yine alacağım Aydın’ı” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Ya içeri atıl, ya AK Parti’ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti’ye aydınlatacakmış. Yazıklar olsun öyle aydınlanmaya. AK Parti’nin kara düzeni” dedi.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Diğer yandan, Özel’den dakikalar önce konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen toplantıda yarın partilerine farklı katılımların olacağını belirtti. Erdoğan, “Ne kadar Aydın var burada?” şeklindeki sorusuyla bu iddiaları doğruladığı görüldü.