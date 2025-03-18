Özel’den Çanakkale Mesajı ve Eleştiriler

ÇANAKKALE ZAFERİ VE GAZİLERLE DAYANIŞMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde dikkat çekici açıklamalar yaptı. Çanakkale Zaferi’ni kutlayarak gaziler ve şehit aileleriyle dayanışma mesajları veren Özel, terör, emekli ikramiyeleri, İliç faciası ve Filistin meselesi gibi çeşitli konularda iktidarı eleştirdi. CHP’nin tutarlılığını vurgulayan lider, yeni anayasa ve yargı reformu taleplerini de öne çıkardı.

GAZİLER VE ŞEHİTLERE DESTEK

Özel, “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutluyoruz. Bu zafer, vatan sevgisinin ve cesaretin milletimize vasiyetidir. Günümüz kutlu olsun” diye konuştu. Akşam gaziler ve şehit aileleriyle bir iftar etkinliğinde buluşacağını belirten Özel, “Onlar bizim değer verdiğimiz büyüklerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımızdır. CHP olarak 18 kanun teklifimizle bu kesimlere destek için tüm parti gruplarından yardım bekliyoruz” şeklinde ifade etti.

İLİÇ’TE ADALETİ SAĞLAYACAK

Özel, İliç’teki maden faciası ile Bolu Kartalkaya konusunun peşini bırakmayacaklarını dile getirdi. “İliç’te Murat Kurum’un imzası çıktı, inkar ettiler ama sonra bakan oldu. Dün duruşmada tek bir kamu görevlisi yargılanmadı. İliç’e adaleti CHP getirecek” dedi. İktidarın çevre ve yargı politikalarını eleştiren Özel, bu meselelerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

FİLİSTİN MESELESİ ve TRUMP ELEŞTİRİSİ

Gazze’deki ateşkesi anımsatan Özel, Erdoğan’a seslenerek, “Trump’a Filistin’le ilgili ne dedin? ‘One minute’ günlerini anlatıyorsun, ama şimdi bir şey yok. Filistin davasını satıyorsan yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. CHP’nin Filistin konusundaki kararlı duruşunu savunan Özel, Erdoğan’ın dış politikada sessizliğini eleştirdi.

TERÖR VE MAFYA MÜCADELESİ

Özel, “Kürt sorununu demokratikleşmeyle çözeceğiz. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz, ama mafya terörüne de karşıyız” dedi. Sinan Ateş cinayetinin Ankara’nın göbeğinde işlendiğini hatırlatan Özel, “Mafyanın kökünü kazımaya var mısınız?” sorusunu yöneltti. CHP’nin terör ve suçla mücadelede kararlı bir tutum sergilediğini belirtti.

BAYRAMPAŞA VE BALIKESİR YOLSUZLUK İDDIALARI

Bayrampaşa Belediyesi’nde 1.6 milyon TL’lik naylon fatura iddiasını dile getiren Özel, “Dosya savcılığa gitti ama kapağı açılmadı. Neden eski başkanı ifadeye çağırmıyorsunuz?” diye sordu. Balıkesir’de ise 104 milyon TL’lik anket ihalesini eleştirerek, “Seçimi tutturamayan şirkete boşuna para ödendi. Savcılar nerede?” şeklinde konuştu. İktidarı, yargı süreçlerini engellemekle suçladı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ UYARISI

Emekli ikramiyesi için Özel, “3 bin lira değil, en az 22 bin lira olmalı. 4 bin lirada biz yokuz” diyerek net bir duruş sergiledi. “14 bin lira maaşla geçim zor. Bayramda emeklilerin boynu bükük kalmasın” sözleri ile iktidara çağrıda bulundu ve CHP’nin asgari ücret talebini yineledi.