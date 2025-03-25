Özel’den Erdoğan’a Yapılan Hakaretlere Sert Tepki

CHP LİDERİNDEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane’de izinsiz gerçekleştirilen gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, merhum annesi ve ailesine edilen hakaretlere karşı sert bir yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, siyasetin temiz bir dille gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Özel, hakaret ve küfrün asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

PROTESTOLARDA AĞIR HAKARETLER

Saraçhane’deki gösterilerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen bazı kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağır hakaretlerde bulundu. Bu durumu göz ardı etmeyen Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Haklı tepkiyi değersizleştirmeyin” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATİK İTİRAZI GÖLGELEMEMELİ

Özel, gösterilerdeki hakaretlerin halkın demokratik itirazını gölgelemesine izin vermeyeceklerini vurguladı. “Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın” diyen CHP lideri, birkaç kişinin terbiyesizliğinin genellenerek halkın haklı tepkisinin değersizleştirilmesine karşı çıktı. Özel’in bu konudaki açıklamaları ise dikkat çekti.