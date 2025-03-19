Özel’den İmamoğlu Kararına İlk Tepki

GÖZALTI KARARI ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı çıkmış durumda. Emniyet güçleri, sabahın erken saatlerinden itibaren İmamoğlu’nun ikametgahında arama yapıyor.

CHP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu operasyona ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi’nden açıklama yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.” şeklinde konuştu. Özel, “Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.” ifadesini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

DARBENİN TEHLİKESİ

Özel, “Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız…” değerlendirmesini yaparak milletin iradesine yönelik tehditler olduğuna değindi. “Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır…” ifadeleriyle, durumun ciddiyeti karşısında umudunu koruduğunu belirtti. Özel, “Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak.” diyerek sözlerini noktaladı.