Özel’den Kılıçdaroğlu Hakkında Dikkat Çeken Açıklama

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından önemli gelişmeler yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerine kayyum atanma ihtimaline karşılık, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY VE KILIÇDAROĞLU İDDİASI

CHP’nin önümüzdeki 15 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceği bilgisi dolaşırken, dikkat çeken bir başka iddia gündeme geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kurultayda yeniden genel başkanlık için aday olacağı öne sürüldü. Ancak, ne Kılıçdaroğlu ne de CHP tarafından bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR VE CEVAP

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildiği esnada, Saraçhane’deki İBB yerleşkesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel’e, Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili soru yöneltildi. Özel, “Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değilim.” yanıtını verdi.